İett'den Kayabaşı ve Kurtköy'de İki Yeni Garaj

Güncelleme:
İETT, 2024 yılında yapımına başladığı Başakşehir ve Kurtköy 2 garaj projelerinde sona geldi. Yeni tesislerde çevre dostu uygulamalarla su geri dönüşümü ve atık yönetimi sağlanacak. Garajların 2026'da tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanıyor.

(İSTANBUL)- İstanbul'un her noktasında hizmet veren ve bir günde 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesini sağlayan İett, yapımına 2024 yılında başladığı Başakşehir ve Kurtköy 2 garaj projelerinde sona geldi. Yeni tesislerde araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85'inin geri dönüşümü sağlanacak, operasyonel süreçlerden kaynaklanan katı atıkların ise yüzde 95'i ekonomiye geri kazandırılacak.

İBB'ye bağlı İETT'den yapılan bilgilendirmeye göre; İstanbul'un her noktasında hizmet veren ve bir günde 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesini sağlayan İETT, yapımına 2024 yılında başladığı Başakşehir ve Kurtköy 2 garaj projelerinde sona geldi. Başakşehir'de inşa edilen ve 44 bin metrekarelik toplam alana sahip olan Kayabaşı Garajı, aynı anda 271 otobüsün park yapabileceği bir kapasite sunuyor. Tesiste ayrıca 8 otobüse eş zamanlı olarak tüm bakım ve onarım hizmetlerinin verilebileceği tam donanımlı bir teknik alan yer alıyor.

"Araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık %85'inin geri dönüşümü sağlanacak"

Pendik'te yükselen ve 20 bin metrekarelik bir alana kurulan Kurtköy 2 Garajı ise 150 körüklü otobüsün aynı anda parklanmasına imkan tanıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanıp peyzaj aşamasına geçildiği bu tesiste, 6 otobüsün eş zamanlı olarak bakım ve onarım süreçleri yürütülebilecek.

İstanbul'un toplu ulaşımına güç katacak olan her iki garaj da yeni ve çevreci teknolojilerle donatıldı. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85'inin geri dönüşümü sağlanacak, operasyonel süreçlerden kaynaklanan katı atıkların ise yüzde 95'i ekonomiye geri kazandırılacak.

İstanbul'un lojistik gücünü artıracak olan bu iki yeni otobüs garajının, 2026 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle hizmete alınması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
