Iea İcra Direktörü: Çin Küresel Karbon Emisyonlarının Azaltılmasına Muazzam Katkı Sağlıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Xinhua ile yaptığı röportajda, Çin'in "küresel temiz enerji teknolojisi lideri" olarak önemli bir rol oynadığını ve küresel karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Xinhua ile yaptığı röportajda, Çin'in "küresel temiz enerji teknolojisi lideri" olarak önemli bir rol oynadığını ve küresel karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

Mısır'ın kıyı kenti Şarm El-Şeyh'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. Oturumu (COP27) sırasında açıklamalarda bulundu.

SES (İngilizce): FATİH BİROL, IEA İcra Direktörü

"Dünya büyük bir enerji krizinden geçiyor. Çalıştığımız dönemde hiçbir zaman bu derinlikte ve bu karmaşıklıkta bir enerji krizine tanık olmamıştık. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın analizleri, bu yıl küresel emisyonların yüzde 1'den bile az artacağını gösteriyor. Bu, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki çok önemli bir büyümenin sonucudur. Çin hem güneş hem rüzgar hem de ek nükleer kapasite bakımından, temiz enerji teknolojilerinde dünya lideridir. Dünyadaki elektrikli otomobillerin yaklaşık yüzde 50'si, yani yarısı Çin'den geliyor.

Dolayısıyla temiz enerji teknolojilerindeki büyüme, bu yıl emisyon artışını yavaşlattı. Bu sadece geçen yılın bir kısmında oldu. Geleceğe baktığımızda, temiz enerji teknolojileri yolunun daha da genişleyeceğini göreceğiz. Güneş, rüzgar, elektrikli otomobiller, nükleer, hidrojen ve diğerlerinde Çin önemli bir rol oynuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)