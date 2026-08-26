Haberler

Şahin'den Maden-İş tutuklamalarına tepki: 'Yargının halini siz düşünün'

Şahin'den Maden-İş tutuklamalarına tepki: 'Yargının halini siz düşünün'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasını eleştirdi. Şahin, anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmenin tutuklama sebebi gösterilmesini 'vah memleketim' sözleriyle kınadı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Şahin, "Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa, gelin o ülkede yargının halini siz düşünün" dedi.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çakır ve Aksu hakkında tutuklama kararı verilmesini eleştirdi.

Şahin, "Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek, savcılık makamınca tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa ve ardından sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı veriliyorsa gelin o ülkede yargının halini siz düşünün. Vah memleketim vah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021'de ihraç ettiği ismi affetti! O da CHP'ye döndü
GATA'da mide bulandıran görüntüler! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Buraya binlerce kişi gidiyor! Meşhur hastanede skandal görüntüler
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı