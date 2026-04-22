İdris Şahin, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu'yla Görüştü:  Adil Yargılama Talepleri Evrensel Hukuk İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmeli

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ile yaptığı görüşmede adil yargılama taleplerinin önemine vurgu yaptı. Adaletin gecikmesinin ve eksik uygulanmasının toplumsal vicdanda yaralar açtığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Adil yargılama taleplerinin, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Adalet, geciktiğinde de eksik uygulandığında da toplumsal vicdanda derin yaralar açar. Bu nedenle dile getirilen her talep, hakkaniyet terazisinde titizlikle ele alınmalıdır." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu temsilcileriyle TBMM'de biraraya geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu'yla bir araya geldik; yaşanan adaletsizlikleri ve yıllardır dile getirilen haklı talepleri dinledik. Adil yargılama taleplerinin, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Adalet, geciktiğinde de eksik uygulandığında da toplumsal vicdanda derin yaralar açar. Bu nedenle dile getirilen her talep, hakkaniyet terazisinde titizlikle ele alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
