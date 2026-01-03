İstanbul Devlet Opera ve Balesi, AKM'de 'Yeni Yıl Konseri' verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu.

Murat Kodallı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Maria Chekriekchieva yönetimindeki koronun solistlere eşlik ettiği konserde, valslerden operetlere, opera repertuvarının önde gelen bestecilerinin eserlerinden oluşan geniş bir müzikal seçki sunuldu.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ile orkestra şefi Kodallı, konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni yılın ilk konserini gerçekleştirdiklerini belirten Akgün, evrensel bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvarın operet ve operaları kapsadığını söyledi.

Biletlerin çok kısa sürede tükendiğini bildiren Akgün, "Seyircimize gösterdiği ilgi için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Birkaç defa tekrarlamak isterdik ancak program yoğunluğumuz o kadar fazla ki. AKM'nin varlığıyla İDOB'un programı da eser yoğunluğu da çok arttı. Biz de sahnelediğimiz eserleri daha fazla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Akgün, duayen opera sanatçısı, akademisyen ve operanın çok önemli değeri Prof. Mesut İktu'nun bugün vefat ettiğini dile getirdi.

AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde yarın İktu'yu anmak üzere program düzenleneceğini duyuran Akgün, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencileri, dostları, meslektaşları olarak ona veda edeceğiz. Onun yarattığı vizyon ilelebet devam edecek çünkü geçmiş ve gelecek arasında çok önemli bir köprüydü. Biz memleket olarak çok önemli bir opera geleneğine sahibiz. Bu, geleneğin köprülerinden biriydi. Şimdi işte o köprünün tecrübelerini alıp biz de geleceğe taşıma sorumluluğuna sahibiz. Büyük sorumluluk. O yüzden bunun bilinciyle beraber ona yarın veda edeceğiz. Gelecek nesilleri büyük azimle yetiştirmeye devam edeceğiz."

"İnce işçiliklerle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Orkestra şefi Murat Kodallı da iki bölümden oluşan renkli program hazırlandığına işaret ederek, "Buranın yoğunluğunda biz daha hızlı hazırlıklar yapıyoruz. Yoğun bir prova temposu yaşıyoruz. Sonra sahnede birleşiyoruz. İnce işçiliklerle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yeni sezona dair çok fazla ümitli olduğunu anlatan Kodallı, "2026'yı çok umutla karşılamak istiyoruz ve umarım hepimize barış, mutluluk, güzellikler getirir. Bize de büyük, halkın ilgisini çekecek prodüksiyonlar ve daha mutlulukla çalışma fırsatları verir diye umuyoruz." görüşlerini paylaştı.

Opera sanatçısı Mesut İktu ile çok eskiden yakınlığı olduğunu aktaran Kodallı, "Beni yakından takip ederdi. Ayda bir telefonla konuşurduk. Ondan sonra hep kontakta kalırdık. Son birkaç ay hastalığı sebebiyle maalesef yapamadık. 2024'te beraber bir konser arzu ettim. 'Oğlum, yapamam çok yorgunum.' dedi bana. Bu biraz ani ve üzücü oldu." diye konuştu.

İki bölümden oluşan konserde solistler Caner Akın, Uğur Etiler, İpek Zehra Evre, Burak Kul, Burçin Savigne ve Nazlı Deniz Süren sahnedeydi.

Mihail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila" uvertürüyle açılış yapılan konserin ilk bölümünde Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ve Georges Bizet'in yapıtları izleyicilerle buluştu.

İkinci bölümde ise Johann Strauss'un operet repertuvarının seçkin örnekleriyle Viyana'nın yeni yıl ışıltısı İstanbul'a taşındı. Franz Lehar, Emmerich Kalman ve Jacques Offenbach'ın eserleriyle devam eden gecede, finalde seslendirilen Strauss'un "Radetzky Marşı", izleyicilerin alkışları eşliğinde sergilendi.