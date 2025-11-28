Haberler

İDOB, 'Romeo ve Juliet' Balesini Sahneleyecek

'Romeo ve Juliet' balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye konulacak. Eser, Shakespeare'in ölümsüz trajedisinin Prokofyev'in yorumuyla bale sanatında hayat bulmasını sağlayacak. 2026'da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşkın kırılgan, büyülü halini dansın zarafetiyle birleştiren eser, 3, 6, 10 ve 11 Aralık ile 25, 26 ve 28 Şubat 2026'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdüren William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi, baleye uyarlayan Sergey Prokofyev'in etkileyici yorumuyla sahnelenecek.

Klasik bale repertuvarında önemli bir yere sahip başyapıt hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilir.

Prokofyev'in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi, Romeo ve Juliet'in trajik hikayesini unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşıyor.

İzleyiciyle ilk buluştuğu günden bugüne, klasik bale sanatında hikaye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen eser, dünya çapında sayısız kez sahnelendi.

Romeo ve Juliet balesi, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İDOB dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zdravko Lazarov'un İDOB orkestrasını yöneteceği eserde, Batur Büklü, Matthew Solovieff, Berkay Günay, Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Günay, Elifsu Pamukçu, Can Bezirganoğlu, Arda Erkara, Nuri Arkan, Çağatay Özmen, Alican Güçoğlu, Ardis Kanat Tekkanat, Emre ???????Kaynarsu, Oliver Spence, Onur Tunay, Bahadır Ovacıklı, İlke Kodal, Deniz Kılınç Tunçeli ve Melike Manav'ın da aralarında olduğu birçok sanatçı dönüşümlü olarak sahne alacak.

Koreografisi Ricardo Amarente imzası taşıyan eserin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Önder Arık üstlendi.

Eser Musikverlag Hans Sikorski GmbH adına Boosey & Hawkes Music Publishers Limited izniyle sahnelenecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
