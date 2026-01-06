"La Traviata" operası AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) geçen sezon prömiyerini yaptığı "La Traviata" operası, ocak ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, 8, 10, 17, 21 ve 31 Ocak'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumuyla sahneye konulan eser, aynı zamanda opera tarihinin en kalabalık eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Eser, edebiyat dünyasının yanı sıra tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da unutulmazlar arasına giren, Alexandre Dumas'nın (oğul) 1848'de kaleme aldığı "Kamelyalı Kadın" romanından yola çıkarak hazırlandı.

Giuseppe Verdi'nin, hikayeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü eserin librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldı.

İDOB Orkestrası'nı Zdravko Lazarov'un yöneteceği etkinlikte, koronun şefliğini ise Paolo Villa üstlenecek.

Eserin koreografilerine Kürşat Kılıç, dekor tasarımına Çağda Çitkaya, kostüm tasarımına Gizem Betil, ışık tasarımına Yakup Çartık imza attı.

Temsillerde "Violetta Valery" rolünde Hale Soner ve Evren Işık Yasemin, "Alfredo Germont" rolünde Mert Süngü ve Berk Dalkılıç, "Giorgio Germont" rolünde Caner Akgün ve Murat Güney, "Flora Bervoix" rolünde Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık, "Gastone" rolünde Efe Doğrukul ve Çağrı Köktekin, "Barone Douphol" rolünde Burak Kul ve Arda Durgut, "Marchese d'Obigny" rolünde Şahin Dedemen ve Erencan Karadi, "Dottore Grenvil" rolünde Emre Güngör ve Erdem Sakarya, "Annina" rolünde İrem Büşra Bayır ve Seda Taşpınar, "Giuseppe" rolünde Hazal Ata ve Anıl Önder, "Comissionario" rolünde Berke Tükenmez, "Alexandre Dumas (fils)" rolünde Selim Borak ve Sinan Kaymak, "Giuseppe Verdi" rolünde ise Oktay Aksoy ve Cem Cüneyt Çelik dönüşümlü olarak rol alacak.