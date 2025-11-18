İDOB, 'La Boheme' ile Sanatseverleri Buluşturuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" eserini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre eser, 26-27 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmesine rağmen güncelliğini koruyan eser, gençliğin ateşini, aşkın acısını ve müziğin sonsuzluğunu aynı sahnede bir araya getirecek.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un, orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın üstlendiği yapım, gerçek hayattan ilham alan karakterlerin hikayesi, Puccini'nin müzikleri ve Illica ile Giacosa'nın librettosuyla birleştirilecek.