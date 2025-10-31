Haberler

İDOB, 'Gilgameş Operası' ile Sanatseverlerle Buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ahmed Adnan Saygun'un eseri 'Gilgameş Operası'nı Kasım ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Operada tanrı, sevgi, ilahi aşk gibi kavramlar işlenecek ve birçok sanatçı yer alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan "Gilgameş Operası", kasım ayında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun'un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı yapıtlarından olan eser, 6, 8 ve 15 Kasım'da sahnelenecek.

Tanrı, sevgi, ilahi aşk ve tasavvufi kavramları işleyen operayı, Caner Akın sahne teknikleri ve teknolojiyle yeniden harmanlayarak sahneye koydu.

Eserde İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nu ise Paolo Villa yönetecek.

Temsilde "Hikayeci" rolünde Berk Dalkılıç, Hüseyin Likos, "Gilgameş" rolünde Alican Güçoğlu, Matthew Solovieff, "Enkidu" rolünde Arda Erkara, Berkay Günay, "Ninsun" rolünde Aylin Ateş, Deniz Likos, "Şamaş" rolünde Göktuğ Alpaşar, Burak Bilgili, "İştar" rolünde Şebnem Kışlalı, Mine Kurtoğlu, "Anu" rolünde Zafer Erdaş, Gökhan Ürben, "Antum" rolünde Nesrin Gönüldağ, Asude Karayavuz, "Humbaba" rolünde Melike Manav Yalçın, Gizem Atik Tuncay, "Siduri" rolüde Merve Erdier, Aslı Ulu dönüşümlü olarak rol alacak.

Eserde ayrıca Kılıç Aslan, Uğur Etiler, Buket Polat, Ayşe Aras, Agit İşcan, Serkan Öztürk, Ecem Ovat, Ardis Kanat Tekkanat, Ayşenur Haksoy, Burcu Soysev, Berin Günay, Naz Kurtuluş, Neslişah Pekin, Nursel Yazman, Ayşegül Karkıner, Pınar Koç, Zeynep Halvaşi, Seda Taşpınar, Alper Saldıran, Emre Güngör, Erdem Sakarya, Mualla Dedemen, Banu Ergün, Ahmet Baykara ile Emre Parlar da dönüşümlü olarak sahnede olacak.

Dekor ve görsel tasarımını Efter Tunç'un yaptığı eserin kostüm tasarımına Gizem Betil, ışık tasarımına Cem Yılmazer, video tasarımına Aisha Hajiyeva, koreografisine ise Deniz Özaydın imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
