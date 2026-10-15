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İDOB, Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasını ekim ve kasımda AKM'de sahneleyecek

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İDOB, Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasını 24, 28, 31 Ekim ile 19 ve 21 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Monakolu rejisör Jean-Louis Grinda'nın sahneye koyduğu yapımda roller dönüşümlü sanatçılarca canlandırılacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Lucia di Lammermoor" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Librettosu Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından esinlenilerek Salvadore Cammarano tarafından kaleme alınan eser, uluslararası alanda tanınan Monakolu rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konuluyor.

19. yüzyıl İskoçya'sının sisli atmosferinde köklü düşmanlıkların gölgesinde geçen yapım, genç Lucia'nın sevgilisi Edgardo'ya aşkı ile ailesinin itibar ve güç uğruna dayattığı evlilik arasında sıkışmasını ve ardından sürüklendiği trajik sonu ele alıyor.

Yapımda "Lucia" rolünü Hale Soner ve Ecem Arıcasoy Yazoğlu, "Sir Edgardo di Ravenswood" rolünü Burak Dabakoğlu ve Ufuk Toker, "Lord Enrico Ashton" rolünü Caner Akgün ve Nejat Işık Belen dönüşümlü canlandıracak.

"Lord Arturo Bucklaw" rolünde Berk Dalkılıç ve Efe Doğrukul, "Raimondo Bidebent" rolünde Burak Bilgili ve Zafer Erdaş, "Alisa" rolünde İpek Zehra Evre ve İrem Büşra Bayır, "Normanno" rolünde ise Uğur Etiler ve Emre Parlar dönüşümlü sahne alacak.

Temsillerde orkestrayı şef Zdravko Lazarov yönetirken, koro, şef Paolo Villa idaresinde sahnede yer alacak.

Eserin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Laurent Castaingt üstlendi.

Eser, 24, 28, 31 Ekim ile 19 ve 21 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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