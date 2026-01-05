İDOB, güçlü bir repertuvarla yeni eserleri 2026'da sanatseverlerle buluşturacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, yeni yılda özel projeler ve prömiyerlerle zenginleşen bir repertuvarla seyirci karşısına çıkacaklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk operalarına verdikleri önemin altını çizerek, yeni yılda modern dans ve opera alanında dikkati çeken yapımlara imza atacaklarını dile getirdi.

Yeni yılda özel projelerin sahneleneceğine değinen Akgün, "23 Ocak'ta 'Pinokyo.exe' isimli bir modern dans gösterimiz var. Ardından 28 Mart'ta literatürümüze 'Edusa' isimli yeni bir Türk operası daha ekliyoruz. Lidya ve Pers krallığının arasında geçen bir hikaye ama arada sıkışmış bir aşk hikayesi de var. Edusa onun baş karakterlerinden bir tanesi. Edusa eserini Güldiyar Tanrıdağlı besteledi. Değerli duayen İskender Pala librettosunu oluşturdu. Çok önemli bir hikaye. Bu eserde geçen sene Ahmet Adnan Saygun'un Gılgameş eserinde uyguladığımız sahneleme tekniklerini uygulamaya devam edeceğiz. Farklı birkaç yenilik de olacak. Seyircimizi özellikle bu prömiyere bekliyorum." dedi.

Akgün, bu yıl İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılışında İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Lucia di Lammermoor" adlı eserinin sahneleneceğini aktararak, "Ünlü Fransız yönetmen Jean-Louis Grinda ve orkestra şefi Antonio Pirolli yönetiminde 21 ve 23 Mayıs akşamı iki temsil gerçekleştireceğiz. Bu prodüksiyonlarımız çok değerli ve önemli." şeklinde konuştu.

Repertuvardaki eserlerin sanatseverlerle buluşmaya devam ettiğini vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Balemiz 'Momentum' isimli dört küçük bale eserini toparladığı bir proje gerçekleştiriyor. O da önemli Türk koreografların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Onu da Süreyya Operası sahnesinde kurguladık. Yine Süreyya Operası sahnesinde 13 Şubat akşamı çok önemli iki Türk operasının prömiyeri gerçekleşecek. Birer perdelik oda operalarını Çetin Işıközlü ve Mesruh Savaş besteledi. 'Fındıkkıran', 'Romeo ve Juliet' ile 'Kuğu Gölü' balelerimiz var. Aynı zamanda tekrarlayacağımız 'Don Giovanni', 'La Traviata', 'Uçan Hollandalı' ve 'Carmina Burana' sahne gösterileri var."

Caner Akgün, "Ulusal Müziğimiz" konser serisinin aynı konseptle devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Bestecilerimiz Oğuzhan Balcı, Mesruh Savaş, Serdar Yalçın'la onlara ait geceler düzenliyoruz. Milletimiz, tarihimiz için önemli günlerde Ulusal Müziğimiz başlığıyla konserler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

İDOB'un çok büyük bir oluşum olduğunu vurgulayan Akgün, İstanbul kültür yaşamında, tiyatro etiğine saygılı ve yüksek kalitede eserler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.