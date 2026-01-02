İdlib ve Halep'teki çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep kırsalında, 61 yıllık Baas rejimi yıkılmasına rağmen devrim sürecinde yerinden edilen ve evleri bulunmadığı için çadır kamplara sığınmak zorunda kalan yüz binlerce kişi, sert kış şartları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Devrim sürecinde bombardımanlar sonucu evleri yıkılan ve köylerine dönemeyenler, İdlib ve Halep kırsalındaki çadır kamplarda yaşamaya devam ediyor.

İdlib kırsalında 801, Halep kırsalında da 349 olmak üzere 1150 çadır kampta bir milyona yakın kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Çadır kamplarda günlük ücret ile çalışanların kazandığı gelir, yakıt, odun gibi yakacakların maliyetini karşılamaya dahi yetmiyor.

Yerinden edilen ve hala geri dönemeyen aileler, yakacakları olmadığı için etraftan topladıkları her şeyi yakarak ısınmaya çalışıyor.

Bir ton odun fiyatının 210 dolar olduğu çadır kamplarda her gün çalışan bir kişinin aylık maaşı 272 dolara tekabül ediyor.

"Çadırın tentesi yoğun kar nedeniyle gece üzerimize çöktü"

İdlib'in kuzeyinde Kelli beldesindeki bir çadır kampında yaşayan Ahmed Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli soğuk ve kar yağışının hayatlarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Nasır, "Kış şartları çok ağır. Aşırı soğuktan çok kötü durumdayız. Çadırın tentesi yoğun kar nedeniyle gece üzerimize çöktü. Çocuklara bir şey olmadı ama tüm eşyalarımız ıslandı." dedi.

Çadırda temel yaşam koşullarının bulunmadığını belirten Nasır, "Burada onurlu bir hayatın hiçbir temeli yok. Çocuklar sabah erken saatlerde yakacak bir şey bulmak için dışarı çıkıyor. Sobayı günde ancak bir iki saat, oda biraz ısınsın diye yakabiliyoruz." diye konuştu.

"Gece uyurken çadır kar nedeniyle çöktü"

İdlib kırsalındaki Maarret en-Nasan beldesindeki çadırda yaşayan Alaa Yusuf da durumlarının "trajik" olduğunu dile getirdi.

Yusuf, "Yedi çocuğum var. Hepsi naylon ve yakacak eşya arıyor. Gece uyurken çadır kar yüzünden çöktü. Hiçbir dernekten yardım gelmedi. Köyümüze de gidemiyoruz, çünkü yerle bir oldu." diye konuştu.

Sobayı günde yalnızca bir iki saat yakabildiklerini ifade eden Yusuf, "Oda biraz ısındığında kapatıyoruz. Fazlasını yakmaya imkanımız yok." dedi.

"Çok soğuk geceler yaşıyoruz"

Kurnaz Çadır Kampı'nda yaşayan Fatma Um Uday ise evlerinin yıkık olması nedeniyle köylerine dönemediklerini söyledi.

Um Uday, "Burada bulduğumuz kumaş, naylon ne varsa yakacak olarak kullanıyoruz. Sobayı yaktığımızda çadırın içi dumanla doluyor." ifadelerini kullandı.

Gece boyunca çadırın üzerlerine çökmemesi için kar ve suyu temizlediklerini anlatan Um Uday, şunları anlattı:

"Tüm gece defalarca dışarı çıkarak kar temizledik. Bu günleri çok zor geçiriyoruz. Evimize dönmek istiyoruz. Köyümüze dönüp evlerimizi yeniden inşa etmek için yardım istiyoruz."

Çadır kampta kalan Velid Hamvi de gecenin çok soğuk ve karlı geçtiğini belirterek "Çadır üzerimize çöktü. Çok soğuk geceler yaşıyoruz. Çadırın etrafı tamamen karla çevrili. Ne bulursak yakıyoruz." dedi.