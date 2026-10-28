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İdlib Fua'da Suriye ordusuna ait 2 askerin silahlı saldırıda öldüğü bildirildi

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kırsalındaki Fua beldesinde Suriye ordusuna ait 2 asker, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganların kimlikleri ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlenen silahlı saldırıda Suriye ordusu mensubu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib kırsalındaki Fua beldesinde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki 2 asker, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu her iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerine ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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