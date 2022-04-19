İdlib'de ramazan
AA - Muhammed Said - Güncel
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Ramazana özel süslenmiş yemek dağıtma aracından detay Ramazan davulcusunun sokakları dolaşması Vatandaşların uyandırılması ve yemek verilmesi İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Benefsec (Violet) Derneği üyeleri, sahurda ramazan davulcusu ile birlikte İdlib...
Ramazana özel süslenmiş yemek dağıtma aracından detay
Ramazan davulcusunun sokakları dolaşması
Vatandaşların uyandırılması ve yemek verilmesi İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Benefsec (Violet) Derneği üyeleri, sahurda ramazan davulcusu ile birlikte İdlib kent merkezindeki sokakları dolaşarak vatandaşlara yemek dağıttı.
AA / Muhammed Said - Güncel