İdlib'de ramazan - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib'de ramazan

AA - Muhammed Said - Güncel
 - Güncelleme:

Ramazana özel süslenmiş yemek dağıtma aracından detay Ramazan davulcusunun sokakları dolaşması Vatandaşların uyandırılması ve yemek verilmesi İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Benefsec (Violet) Derneği üyeleri, sahurda ramazan davulcusu ile birlikte İdlib...

Ramazana özel süslenmiş yemek dağıtma aracından detay

Ramazan davulcusunun sokakları dolaşması

Vatandaşların uyandırılması ve yemek verilmesi İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Benefsec (Violet) Derneği üyeleri, sahurda ramazan davulcusu ile birlikte İdlib kent merkezindeki sokakları dolaşarak vatandaşlara yemek dağıttı.

AA / Muhammed Said - Güncel

Ramazan davulcusu, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title