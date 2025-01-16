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İdlib'de İHA Saldırısı: DEAŞ'tan 1 Ölü, 1 Yaralı

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Suriye'nin İdlib kırsalında düzenlenen İHA saldırısında bir DEAŞ mensubu öldü, bir diğeri yaralandı. Saldırının ABD menşeili insansız hava aracı ile yapıldığı bildirildi.

- İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı

Terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen İHA saldırısında terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalına İHA saldırısı düzenledi. Suriyeli istihbarat kaynakları saldırıda, Sarmada köyünde motosikletlerle seyir halinde olan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin hedef alındığını belirterek, teröristlerden birinin saldırıda öldüğünü diğerinin yaralandığını aktardı. Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini ifade etti.

Görgü tanıklarından Suriye vatandaşı İbrahim Selim, "İki motorlu buradan geçerken İnsansız Hava Aracı ile hedef alındı. Nedenini şu an biz de bilmiyoruz. Roketlerin parçaları hala burada görünüyor" dedi.

İdlib'de İHA Saldırısı: DEAŞ'tan 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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