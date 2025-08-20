İdil'de Evde Yangın: 2 Yaşındaki Çocuk Dumandan Etkilendi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk, dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Tepecik köyünde bir evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 yaşındaki erkek çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.