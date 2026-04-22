Haberler

Şırnak'ta "23 Nisan Neşesi Köylerde Projesi" kapsamında bando eşliğinde yürüyüş yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde '23 Nisan Neşesi Köylerde Projesi' kapsamında bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Kaymakam Anıl Adıgüzel, etkinliğin öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçladığını vurguladı. Proje, 4 köyde hayata geçirildi ve daha fazla köye ulaşma hedefleniyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde "23 Nisan Neşesi Köylerde Projesi" kapsamında bando takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Tepeköy Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaymakam Anıl Adıgüzel, burada yaptığı konuşmada, projeyi önemsediklerini belirterek, amaçlarının öğrencilerin eğitimden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Proje Koordinatörü Zeliha Güçlü de ilçede 3 yıldır Türkçe öğretmenliği yaptığını ve göreve başladığından bu yana böyle bir projeyi hayata geçirmek için çalıştığını belirtti.

Bando etkinliğini köy okullarına taşımak istediklerini ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Müzik öğretmeni Serkan Aygün hocanın bir bando takımı vardı. Merkezi programlarda görev alıyorlardı. Güzel ve ihtişamlı kortej yürüyüşleri oluyordu. Bunu köy okullarına taşımak istedik. Ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarımızla, marşlar ve bando takımının ritmi eşliğinde köyde kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Projeyi 4 köyde hayata geçirdik. Amacımız 10 köye daha ulaşmak."

Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Özgür Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

