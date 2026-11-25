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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle ormanlık alanda buluşup gasbettikleri öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan tanıştıkları kişileri gasbeden şüpheliler hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, mağdurların tanıştıkları kadınla ormanlık alana gittikleri, bu sırada yanlarına gelen zanlıların kendilerini kadının eşi ve akrabaları olarak tanıtıp mağdurları silahla tehdit ettiği belirlendi.

Mağdurların görüntülerini çekerek şantaj yapan zanlıların, bu kişilerin banka hesaplarındaki paraları aldıkları, kredi çektikleri ve kredi kartlarıyla harcama yaptıkları tespit edildi.

Bu yöntemle 7 kişiyi gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonunda ormanlık alanda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA