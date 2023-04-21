İDDEF yardım çalışmalarını bu ramazanda da sürdürdü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "İyilik Seninle" sloganıyla gerçekleştirdiği 2023 yılı ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin bağışladığı yardımları, 55 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, yardımlar Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 55 ülkedeki ihtiyaç sahipleri ile medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere teslim edildi.

Ramazan çalışmaları kapsamında deprem bölgesi ve dünyanın dört bir yanında 100 bin kumanya ve hijyen seti dağıtan İDDEF, 850 bin 320 kişiye de iftar ve sahur vererek sıcak yemek ikramında bulundu.

İlk günden bu yana sıcak yemek, giyim, kumanya, hijyen paketi, çadır ve konteyner ev gibi destekleriyle afetzede ailelerin yanında olan İDDEF, özellikle zekat, fitre ve bayramlık kıyafet hediyeleri ile acıları bir nebze olsun unutturarak bayramın mutluluğunu yaşatmayı amaçlıyor.

Depremlerde ailesini, evini kaybetmenin yanı sıra kıyafet ve oyuncaklarını da enkaz altında bırakan çocuklar için seferber olan İDDEF ekipleri, bayramlık kıyafet, ayakkabı ve hediyeler ile çocukları sevindirdi.