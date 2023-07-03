İDDEF, Kurban Bayramı'nda 3 milyon 412 bin kişiye kurban hissesi ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kurban Bayramı'nda hayırseverler tarafından bağışlanan kurban hisselerini, 47 ülkede 3 milyon 412 bin kişiye ulaştırdı. Ayrıca, 20 bin yetim ve depremzede çocuk ile medrese öğrencisine de bayramlıklar hediye edildi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kurban Bayramı'nda hayırseverler tarafından bağışlanan kurban hisselerini, 47 ülkede 3 milyon 412 bin kişiye ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yurtdışı kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerce bağışlanan 79 bin 334 hisse kurbanın, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede, 309 bölgede 3 milyon 412 bin ihtiyaç sahibine verildiği belirtildi.

Açıklamada, 20 bin yetim ve depremzede çocuk ile medrese öğrencisine de bayramlıkların hediye edildiğine yer verilerek, İDDEF'in, Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Gazze, Yemen ve Suriye gibi bölgelerde yer alan mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşayan alanlarla savaş bölgelerinde kurban kesimi ve et dağıtımları yaptığı kaydedildi.