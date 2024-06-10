İDDEF, Gine Bissau'ya sağlık hizmeti götürdü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye'den gönüllü olarak Gine Bissau'ya giden 5 kişilik doktor ekibi ile bölge halkına sağlık taraması hizmeti sundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun sağlık projesiyle, ülke genelinde yapılacak ücretsiz muayenelerin tanıtımı için bölgeye gittiği belirtildi.

Ekibin bebek, çocuk, erişkin ve yaşlılara yönelik tetkik, muayene ve tedavi hizmeti verdiği, yerel hekimler ile görüşerek incelemelerde bulunduğu anlatılan açıklamada, ekibin sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması için bölgede eğitim verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gine Bissau Askeri Hastanesi ile Simao Mendes Ulusal Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık taramalarında, yüzlerce kişinin durumunun kontrol edildiği ve kendilerine gerekli tedavilerin uygulandığı ifade edildi.

İDDEF sağlık ekibinin, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'ya çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, Embalo'nun da Türkiye'ye ve İDDEF'e katkılarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca başkent Bissau'da 25 dönüm arazi üzerine 5 bin kişilik cami, yatılı ihtisas medresesi, kadın doğum ve çocuk kliniği ünitelerinin yer aldığı hastane ile 24 dükkandan oluşan kapalı çarşının bulunduğu külliye inşa edildiği bildirildi.