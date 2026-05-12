İdare Mahkemesinden Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Lehine Karar

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Samsun 2. İdare Mahkemesi, Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi bir ağız ve diş sağlığı teknikerinin "akşam ve hafta sonu nöbetlerinde hasta kayıt işlemleri, santral telefonuna bakılması, ücretli hastalarda vezne görevi verilmesi" şeklindeki görev tanımı dışındaki işleri yapmalarına ilişkin görevlendirmenin iptaline hükmetti. Sendikanın Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, "Kişisel bir dava olması sebebiyle diğer arkadaşlarımıza aynı angarya işler yaptırılmaktadır. Fakat mahkemenin verdiği karar ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin görev tanımı dışında çalıştırılamayacağıdır" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi ağız ve diş sağlığı teknikeri, "akşam ve hafta sonu nöbetlerinde hasta kayıt işlemleri yapmak, santral telefonuna bakmak, vezne görevi vermek" şeklindeki, görev tanımında bulunmayan işlerin yaptırılmasının sonlandırılması talebiyle Samsun 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemesi, yargılama sonucunda, ağız ve diş sağlığı teknikerine görev tanımındaki işlerin yaptırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

"DİĞER ARKADAŞLARIMIZA ANGARYA İŞLER YAPTIRILIYOR"

Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Mustafa Aytaç, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada geçen yıl Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan teknikerlere, gündüz kliniklerde hekimin yanında asli görevlerini yaparken akşam ve hafta sonu nöbetlerinde görev tanımının dışında dört ayrı görev verildiğini ifade etti. Bu kişilerin, "angaryanın olmaması gerektiğini" düşünerek sendikaya başvurduklarını bildiren Aytaç, şunları söyledi:

"Sendika olarak idareye ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin görev tanımı dışında olan görevlerin akşam nöbetlerinde ve hafta sonu nöbetlerinde verilmemesi hususunda idareye başvurumuzu yaptık. İdareden gelen olumsuz cevap üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesi'nde yargı sürecimizi başlattık ve yargı bir karara vardı. Yargının verdiği karar ise 'devlet memurluğunda angarya yasaktır, görev tanımı dışında çalıştırılması da hukuka uygun değildir'."

Aytaç mahkemenin, "Ağız ve diş sağlığı teknikerleri sadece klinikte, hekimlerin yanında kendilerine verilen görev tanımlarında çalışmak zorundadır. Haricinde nöbetlerde verilen hasta karşılaması, hasta kayıt işlemleri, santral ve vezne görevi gibi uygulamalar ağız ve sağlığı teknikerlerinin görev tanımında bulunmamaktadır" şeklinde karara vardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte davayı kazandık. Akabinde idareye tekrar başvuru yaptık. Yaptığımız başvurunun sonrasında maalesef idare aynı uygulamayı devam ettirmektedir. Kişisel bir dava olması sebebiyle diğer arkadaşlarımıza aynı görev tanımında olmayan angarya işler yaptırılmaktadır. Fakat mahkemenin verdiği karar ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin, yani bir meslek grubunun görev tanımı dışında çalıştırılamayacağıdır."

Türkiye'nin neresinde olursa olsun ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev tanımı dışında çalışan tüm arkadaşlarımızı, tüm meslektaşlarımızı Genel Sağlık-İş çatısı altına davet ediyor, görev tanımı dışında çalıştırdıkları alanlarla ilgili çalışma yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA