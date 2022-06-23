Şehitlerin naaşlarının geçişi sırasında caddedeki polisler ve vatandaşlar selama durdu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin cenazesi yapılan otopsinin ardından polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. O esnada vatandaşlarda saygı duruşunda bulundu. Diyarbakır Lice'deki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. POLİSLER ŞEHİTLERİ SELAMLADI Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu. MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKLER İki şehidin cenazesi, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. İşte tüyleri diken diken eden o anlara ilişkin kareler; Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Jandarma Güncel Haberler

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