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İçişleri'nden Malul Gaziler Haftası mesajı

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İçişleri Bakanlığı, 26-30 Ağustos Malul Gaziler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin vatan sevgisi ve fedakarlığın en kıymetli temsilcileri olduğunu belirterek, onlara saygı, minnet ve şükranlarını sundu.

İçişleri Bakanlığı, 26-30 Ağustos Malul Gaziler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yarınlarımızı güvenle inşa edebilmemiz ve çocuklarımıza güçlü bir gelecek bırakabilmemiz için canlarını ortaya koyan malul gazilerimiz, vatan sevgisinin ve fedakarlığın en kıymetli temsilcileridir ve milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olacaktır. 26-30 Ağustos Malul Gaziler Haftası'nda kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA
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