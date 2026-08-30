Girne açıklarında gemi alabora oldu: Kurtarma seferberliği
İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında su alan FİLOJET gemisi için KKTC ve Türk Sahil Güvenlik unsurları ile helikopterlerin bölgeye sevk edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının koordineli sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili kurtama faaliyetleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiğini, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halindeki 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığı belirtildi.
İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."