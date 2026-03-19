İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu: 67 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarından 118 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, jandarma ve çeşitli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 18 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 67'sinin tutukladığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde operasyonlar düzenlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 5,3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

