İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz'e Suç Duyurusu
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Söz konusu madde, "müstehcenlik" suçunu düzenliyor.
