İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Marmara bölgesinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, bazı Güney illerinde ise Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı. Vatandaşlara ani sel, su baskını, heyelan ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları yarın Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya, 19 Mart Perşembe günü ise Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanağa karşı uyardı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son bilgilerin dikkate alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart 2026 Çarşamba günü, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzeybatı, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

19 Mart 2026 Perşembe günü, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
