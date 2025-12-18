Haberler

17 ilde kaçak içki operasyonu; 66 şüpheliye işlem yapıldı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve büyük miktarda sahte ve kaçak içki ile etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 27 bin 886 litre sahte/kaçak içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. 6 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
