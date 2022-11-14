İçişleri Bakanlığı'ndan İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nin İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı üstlenmemesiyle ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine tepki gösterdi. Çataklı, "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak gösteriyor. 5.724 sivili katleden PKK/PYD'ye terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? Masumların mavi gözlü ve sarı saçlı olması mı?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, caddeye bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir ise sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Sorgusunda Albashir, erkek bir teröristle karı koca kılığında ülkeye girdiğini itiraf etti.

REUTERS, PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin terör örgütü PKK açıklamasını haberleştirdi. Reuters'ın haberinde, terör örgütü PKK'nin internet sitesinde yayınlandığı öne sürülen bir açıklamaya yer verilirken, haberde 'Kürt silahlı grubu' olarak nitelendirilen PKK'nin İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda dahli olmadığı yolundaki iddiası aktarıldı.

ÇATAKLI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Habere tepki gösterenlerden biri de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu. Çataklı, hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı paylaşımda "Reuters PKK'yı Kürt Silahlı Grubu olarak gösteriyor. 5.724 sivili katleden PKK/PYD'ye terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? Masumların mavi gözlü ve sarı saçlı olması mı? Ayrıca bu "katil sürüsü" bugüne kadar sivillere karşı yaptığı hangi eylemi üstlendi?" ifadelerini kullandı.