İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından, bir soruşturma izni daha verdi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" İDDİASIYLA SORUŞTURMA

"Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı" iddiası üzerine Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın da Başkan Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, "belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği" öne sürülüyor.

YAVAŞ'A İKİNCİ SORUŞTURMA İZNİ

Mansur Yavaş için soruşturma izni verilen dosya sayısı böylelikle ikiye yükseldi. İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma izni vermişti.

CHP'DEN JET TEPKİ

Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan tepki geldi. "Soruşturma izni hukuki değil siyasidir" diyen Bulut, "Soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır" ifadesini kullandı. Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla ikinci kez soruşturma izni vermesi, hukuki değil siyasidir. Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş'ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir. Ankaralılar kimin görevini kötüye kullandığını, kimin gece gündüz bu kente hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Ankara'nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, israf düzenine son veren, şeffaflığı ilke edinen, her kuruşun hesabını halkına açıkça veren, kimseyi ayırmadan adaletle hizmet üreten Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır."