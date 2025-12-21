Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdi. Bakanlık Yavaş hakkında daha önce de "konser soruşturması" kapsamında izin vermişti. Burhanettin Bulut, "Soruşturma izni hukuki değil siyasidir. Görevi kötüye kullanmak ile Yavaş'ın aynı cümlede anılması bile abesle iştigaldir" diyerek tepki gösterdi.

  • İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla soruşturma izni verdi.
  • Soruşturma izni, Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeki imar planlarına yönelik idari yargının iptal kararlarının uygulanmadığı iddiası üzerine verildi.
  • Mansur Yavaş için soruşturma izni verilen dosya sayısı ikiye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından, bir soruşturma izni daha verdi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" İDDİASIYLA SORUŞTURMA

"Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı" iddiası üzerine Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın da Başkan Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, "belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği" öne sürülüyor.

YAVAŞ'A İKİNCİ SORUŞTURMA İZNİ

Mansur Yavaş için soruşturma izni verilen dosya sayısı böylelikle ikiye yükseldi. İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma izni vermişti.

CHP'DEN JET TEPKİ

Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan tepki geldi. "Soruşturma izni hukuki değil siyasidir" diyen Bulut, "Soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır" ifadesini kullandı. Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla ikinci kez soruşturma izni vermesi, hukuki değil siyasidir. Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş'ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir. Ankaralılar kimin görevini kötüye kullandığını, kimin gece gündüz bu kente hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Ankara'nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, israf düzenine son veren, şeffaflığı ilke edinen, her kuruşun hesabını halkına açıkça veren, kimseyi ayırmadan adaletle hizmet üreten Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır."

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Kendileri memleketi soyup soğana çevirmişler sonra üç kuruşluk konser peşine düşmüşler. Bu millet ne zaman uyanacak acaba?

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Benim üç kuruşumu yiyen hırsız dır size göre her türlü soygun normal oldu artık

yanıt17
yanıt35
Haber YorumlarıMaslan:

Nasıl bir beyin, nasıl bir kafa var anlamak zor. Millet her şeyi görüyor da sizin bu hırsızları yalamaktan çıkarınız ne?

yanıt17
yanıt30
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önceki başkan zamanındaki yanlış işler için onlarca şikayet rağmen neden işleme alınmaz , ilginç

yanıt50
yanıt9
Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

secimde akp düşsün gelen iktidar 20 senedir yoneten milletvekillerini yargilayip mal varliklarina el koysun. o varlik turkiyeyi guclendirmeye yeter

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Belkide tamda bundan korkuyorlar

yanıt58
yanıt8
Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Ülkede ne adalet kaldı ne güven kaldı. Seçim istiyoruz. Defolup gidin artık!!! Ülkede bir sürü sorun var. Siz neyle uğraşıyorsunuz!!!

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

Bundan ala sorun mu var ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

ülkede onca sorun varken gidip en büyük sorunla uğraşıyorsunuz yeter artık!

yanıt0
yanıt0

Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

