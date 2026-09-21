İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında okul güvenliği protokolü imzalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde "Okul Güvenliği Protokolü" imzaladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul Güvenliği Protokolü" imzaladı. Programa 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri, video konferans sistemi (VKS) üzerinden katıldı. İki bakan ortak açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti. Geçen eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından okul güvenliğine ilişkin tedbirleri artırdıklarını belirten Çiftçi, saldırılarda hayatını kaybeden dokuz öğrenci ve öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

"31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLDİ"

Çiftçi, bu yıl ilk kez okullarda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini bildirdi. Okullarda yeniden risk analizi yaptıklarını belirten Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polislerin sürekli görev yapacağını, üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul idareleriyle koordineli çalışacağını söyledi.

Okul çevrelerinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin düzenli uygulamalar yapacağını ifade eden Çiftçi, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin gidebileceği diğer yerlerin denetleneceğini, okul servisleri ile metruk yapıların da kontrol edileceğini kaydetti. Çiftçi, alınan tüm tedbirlerin öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşması, okulda huzurlu bir ortamda eğitim görmesi ve güvenli şekilde evlerine dönmesini sağlamak amacı taşıdığını belirterek, velilere de çocuklarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

"GEREKLİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Velilerin çocuklarının hangi internet sitelerine girdiğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okula devam durumunu ve okul sonrasında internet kafe veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etmeleri gerektiğini hatırlatan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"ART NİYETLİ ODAKLARA MEYDANI BIRAKMAYACAK TEDBİRLERİ ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Sözlerine 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Fatma Nur ve Ayla öğretmenler ile öğrenciler için başsağlığı dileyerek, bu yıl benzer olayların yaşanmadığı ve eğitimin niteliğine odaklanılan bir yıl olmasını temenni etti.

Tekin, Türkiye'nin 2002'den itibaren eğitim-öğretimde fiziki kapasite, eğitim-öğretimin niteliği, derslik başına düşen öğrenci sayısı, okulların fiziki ve teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve PISA skorları açısından uluslararası alanda dikkat çekici başarı gösterdiğini belirterek, bu başarıda emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yusuf Tekin, Türkiye'de toplum huzuru, milli dayanışma, adalet, demokrasi, insan hakları ve insan onuruna uygun eğitim-öğretim süreçlerinden rahatsız olan çevrelerin çocukları ve sanal ortamları kullanarak huzur ortamını sabote etmeye çalıştığını, ilgili kamu kurumları ve bakanlıklarla birlikte bu girişimlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

"65 BİNİN ÜZERİNDEKİ TÜM OKULLARIMIZI TEK TEK GÖZDEN GEÇİRDİK"

Tekin, öğretmenler ve idarecilerle birlikte ciddi bir süreç yürüttüklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı olarak konuyu yalnızca güvenlik tedbirleri kapsamında değil, "Güvenli Okul İkliminin Güçlendirilmesi" başlığı altında okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi doğrultusunda ele aldıklarını söyledi.

Bakan Tekin, tedbirleri dört başlıkta topladıklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "iyi insan yetiştirme" hedefini merkeze aldıklarını, huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarını müfredata dahil ettiklerini, dijital okuryazarlık başta olmak üzere dokuz farklı okuryazarlık türünü müfredata eklediklerini, Veli Randevu Sistemi, bina içi cep telefonu yasağı, sınıf tekrarı ve devamsızlık takibi, okul forması ve öğretmen önlüğü, Veli Takip Sistemi, Ebeveyn Okulu Projesi, risk haritaları, bağımlılıkla mücadele, akran nezaketi ve yapay zeka destekli disiplin analizi gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini, "Duygu ve Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında öğrencilerin siber tehditlere karşı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve 65 binin üzerindeki okulun fiziki güvenlik koşullarını gözden geçirerek kamera, turnike, yüz tanıma sistemi, el ve kapı dedektörleri, X-ray cihazları, acil durum butonları ile yangın ve hırsızlık alarmlarını kapsayan güvenlik altyapısını planladıklarını söyledi.

Tekin, açıklamasının devamında, "İnşallah bu yıl sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılını hep birlikte geçireceğiz. Türkiye'nin başarısından rahatsız olan çevrelere fırsat vermeden, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum. Eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların ve üniversitelerin güvenliğini sağlamak amacıyla siber suç örgütleri ile yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda bir günde toplam 3 bin 500 kişinin gözaltına alındığını belirterek, operasyonların okullar, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının çevresinde hem fiziki hem de siber alanda sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA