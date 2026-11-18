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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 81 ilde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyonlarda 746 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen detaylı analizler sonucunda, 81 ilde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrollerinde; 474'ü asayiş, 73'ü narkotik, 155'i siber, 37'si kaçakçılık ve organize suçlar, 2'si terör ve 5'i göçmen kaçakçılığı suçlarından olmak üzere toplam 746 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda silah ve kesici delici alet ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA