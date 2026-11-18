İçişleri Bakanlığı 81 ilde 746 aranan şahsın yakalandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde aranan şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahsın yakalandığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar 81 ilde gerçekleştirildi ve yakalananlar aranan şahıslardan oluşuyor.
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 'aranan şahıslara' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahıs yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı