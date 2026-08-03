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Siber suç operasyonlarında 185 şüpheli yakalandı

Siber suç operasyonlarında 185 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 15 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 185 şüphelinin yakalandığını, 93'ünün tutuklandığını, 55'i hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi. Ayrıca, yapay zeka destekli çalışmalarla suç içerikli binlerce hesap ve internet adresi tespit edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Iğdır, Kırşehir, İstanbul, Çorum, Manisa, Kayseri, Karabük, Hatay, Mersin, Afyonkarahisar, Giresun, Yozgat, Düzce, Sakarya ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konuldu.

Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 529, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 119, evraksız motorlu taşıt satışına yönelik 116, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 60, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 306, siber trafik suçlarına yönelik 167 olmak üzere toplam 1.297 hesap/şahıs tespit edildi.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 646 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 17 hesap/şahıs tespit edildi. 1.721 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı."

Kaynak: ANKA
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