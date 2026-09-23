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İçişleri Bakanlığı 36 ilde 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı 36 ilde 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı 36 ilde 5 günde düzenlenen siber operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını, 254'üne adli kontrol uygulandığını açıkladı. Operasyonlar yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve aklama suçlarına yönelik yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 36 ilde 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 444'ü tutuklandı, 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sanal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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