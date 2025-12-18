Ali Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile Görüştü

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Sayın Michalis Chrisochoidis ve beraberindeki heyeti İstanbul'da ağırladık. Sayın Bakan ile görüşmemizde, iki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele; operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki iş birliği imkanlarımızı ele aldık. Sayın Bakana ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye değerli katkıları için teşekkür ediyorum."