İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yalova'daki Operasyon ile İlgili Sosyal Medya Hesaplarından Provokatif Paylaşım Yapan 16 Şahıs Yakalanmıştır"

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 polisin şehit olduğu Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."