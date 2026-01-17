Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Romanya ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya ile suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine değindi ve iki ülke arasında yakın eşgüdüm sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından Romanya ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Romanya Başbakan Yardımcısı ve Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu'nun daveti üzerine Bükreş'e gittiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki suç ve suçluyla mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle mümkündür. Günümüzde suç ve suçlularla mücadele giderek sınır aşan bir nitelik kazanmakta, bu da ülkeler arasındaki dayanışmayı her zamankinden daha gerekli kılmaktadır. Özellikle Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider