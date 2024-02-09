Narkogüç-48- 49 operasyonlarında toplam 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 63 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 456 şüphelinin gözaltına alındığını paylaştı. Havadan ve karadan yürütülen baskınlarda toplamda 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, 48 ilde gerçekleştirilen ilk operasyon Narkogüç-48'de, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap yakalandığı, 242 zahir taciri ve sokak satıcısının da gözaltına alındığını duyurdu. Baskınlara 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeği katıldı

15 İLDE 214 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yerlikaya ikinci paylaşımda ise, 15 İlde düzenlenen Narkogüç-49 operasyonu hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 214 şüpheli de gözaltına alındı.

Yapılan paylaşımda,Zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajıverildi.