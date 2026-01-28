Haberler

Bakan Yerlikaya: Manisa'daki cinayetle ilgili mülkiye ve polis başmüfettişi görevlendirdim

Bakan Yerlikaya: Manisa'daki cinayetle ilgili mülkiye ve polis başmüfettişi görevlendirdim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı tabancayla öldüren Hayrettin Karataş'ın cinayetini kınayarak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da dün Hayrettin Karataş'ın (41), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı (41) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Manisa'da 7 çocuk annesi P.K., 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü. Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK ONURUNA VURULMUŞ BİR DARBE OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ye Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama