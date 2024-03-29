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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KISKAÇ-11' Operasyonunda 70 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "KISKAÇ-11" operasyonuna ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "KISKAÇ-11" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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