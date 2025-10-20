İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da "Muhtarlar Günü Buluşması"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız. Türkiye Yüzyılı, kapısı, gönlü, ufku açık bir devlet tasavvurudur. Bu yüzyılın omurgasında birlik, beraberlik, kardeşlik, büyük ve güçlü Türkiye var. Bu idealin en sağlam harcı sizlersiniz." dedi.

Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Muhtarlar Günü Buluşması"na katıldı.

Programda, Terörsüz Türkiye ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle yerel demokrasinin sembolü, demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarla bir arada olduklarını söyledi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Merhum Sezai Karakoç, söz konusu Diyarbakır olunca, doğup büyüdüğü bu şehri şöyle anlatıyordu, 'Dicle'yle Fırat arasında, İpek sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinde yanmış, bir şehir, bir eski Kanatlar Ülkesi'. Bu anlamlı buluşmamıza ev sahipliği yapan, eski kanatlar ülkesi, şanı büyük Diyarbakır'dan, tüm mahallelerimize uzanan, büyük bir gönül köprüsü kuruyoruz. Edirne'den Kars'a, Konya'dan Diyarbakır'a, Rize'den Mersin'e, Hakkari'den İzmir'e ülkemizin dört bir yanında görev yapan 50 bin 429 muhtarımıza selam olsun. Selam olsun kardeşliğimizi büyüten, halden anlayan, derde derman olan, özü sözü bir muhtarlarımıza."

Muhtarlığın makamdan öte bir emanet, muhtarın, "derdim var" diyenin kapısı, "sevincim var" diyenin yoldaşı olduğunu anlatan Yerlikaya, bu yüzden muhtarların seçilmiş olmanın saygınlığını, hizmet etmenin hakkaniyetini, mahallesine kefil olmanın onurunu taşıdığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 196 yıllık bir geçmişi olan muhtarlık kurumunun yönetim geleneğinin en köklü unsurlarından biri, devletle millet arasındaki güvenli köprü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar bu köprünün kıymeti bilinmedi. Muhtarlarımız hak ettiği itibarı görmedi. Birikmiş sorunları görmezden gelindi. Özlük ve sosyal haklar konusu yıllarca ötelendi ama sonra bir irade çıktı ve o, irade, milletimizle hemhal oldu. O, Türkiye'nin muhtarıydı. Evet o, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne dedi, 'Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir.' İşte bu söz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en saf özeti, devletin vatandaşa bakışındaki devrimin ifadesiydi. Bakanlık olarak bu vizyonu kurumsallaştırdık."

"Devlet ile mahalle arasındaki mesafe kısaldı, güven ve iletişim güçlendi"

İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını kurduklarını anlatan Yerlikaya, artık taleplerin, 2015'te hayata geçen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) üzerinden alındığını, valiliklere, belediyelere ve ilgili kurumlara hızla yönlendirildiğini bildirdi.

Bu sistem sayesinde, taleplerin, önerilerin, şikayetlerin elektronik ortamda, izlenebilir, raporlanabilir, ölçülebilir hale geldiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Bugüne kadar MUBİS'e 236 bin 470 başvuru oldu. Taleplerin yüzde 33'ü altyapı hizmetleri, yüzde 27'si tarım, hayvancılık, orman, çevre ve şehircilik, yüzde 10'u da enerji, internet ve iletişim araçları konularda. Bürokrasi artık muhtarın etrafında dönüyor. Çünkü muhtar, bekleyen değil, bekletilmeden çözüme ulaşan, sürecin merkezinde duran kişidir. Böylece hizmet kalitesi, hız ve şeffaflık arttı. Devlet ile mahalle arasındaki mesafe kısaldı, güven ve iletişim güçlendi." ifadelerini kullandı.

Sadece süreçleri değil sosyal hakları da iyileştirdiklerini anlatan Yerlikaya, özlük haklarından hizmet binalarına, araç-gereç altyapısından, güvenlik ihtiyaçlarına kadar her adımda muhtarların yanında olduklarını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Muhtar Akademisi'ni başlattıklarını, hukuk, afet yönetimi, iletişim, psikoloji gibi alanlarda muhtarların yetkinliğini artırdıklarına işaret eden Yerlikaya, "muhtar evleri"ni açarak, muhtarların temsiline güç kattıklarını aktardı.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette, bu kurumsal iklimin sembollerinden biri 19 Ekim Muhtarlar Günü. 2015'te yayımlanan genelgeyle, muhtarlık müessesesinin onurunu ve emeklerini takdir eden bir gün, resmen ilan edildi. Bu, muhtarlarımıza devletimizin duyduğu saygı ifadesidir. Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız. Türkiye Yüzyılı, kapısı açık, gönlü açık, ufku açık bir devlet tasavvurudur. Bu yüzyılın omurgasında birlik, beraberlik, kardeşlik, büyük ve güçlü Türkiye var. Bu idealin en sağlam harcı sizlersiniz. Siz önden yürürseniz, mahalle yürür, şehir yürür, Türkiye yürür. Bu yürüyüşün önemli bir hedefi var, Terörsüz Türkiye. Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak, nefret değil, muhabbet yükselecek. Biz, bu ebedi vatanımızda 1000 yıldır, Türk'üyle, Kürt'üyle, aynı ezanın sesinde birleştik, aynı kıbleye döndük, aynı cephede can verdik. Hepimiz, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birleştik. Evet, nice karanlık eller bu kardeşliği parçalamak istedi ama başaramadılar, başaramayacaklar. Hani diyordu ya Ahmed Arif, 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır, bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları, tanı da büyü'. Evet, bu aziz millet onları iyi tanıdı. Tanıdı ve her seferinde oyunlarını bozdu. Allah'ın izniyle artık Diyarbakır surlarında güvercinler tedirgin olmadan kanat çırpıyor. Cudi'nin doruklarında, Gabar'ın eteklerinde, Cilo'nun beyaz zirvelerinde güneş umutla doğuyor."

Bu büyük yürüyüşte muhtarlara çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yerlikaya, muhtarların mahallenin kalbini dinleyen, sokağın nefesini duyan insanlar olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Siz, yetimi koruyan, virane gönülleri onaran, gençlerle gönül bağı kuran, büyüklerimizi el üstünde tutanlarsınız. O yüzden diyoruz ki, muhtar güçlü olursa, mahalle güçlü olur, mahalle güçlü olursa, milletimiz güçlü olur, milletimiz güçlü olursa, Türkiye güçlü olur. O yüzden sizden beklentimiz net, mahallenin sesini daha gür taşıyın, kardeşliği daha çok anlatın, fitneye herkesten önce siz set çekin, gençlerimize daha çok dokunun, eli öpülesi büyüklerimizin gönüllerini daha çok alın. Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için gece gündüz demeden, ışığımız hiç sönmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 675 bin kahraman personelimizle organize suç örgütlerine aman vermiyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehrediyoruz. Tüm suç odaklarına hayatı dar ediyoruz. Bu mücadelede, bizim en stratejik ortaklarımız, siz muhtarlarımızsınız."

Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve muhtarlar katıldı.