Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda son bir ay içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 zanlı hakkında da adli kontrol kararının uygulandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah, 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır." dedi.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınların ve çocukların olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini söyleyen Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Nepal'de eski rap şarkıcısı Shah, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?