İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yalova'da Şehit Olan Polis Yasin Koçyiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’ın Yalova'daki hücre evine düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonda şehit olan Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Yerlikaya, ziyrete ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesinin yanındaydık. Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

