Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için sanal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Caner ÜNVER/ANKARA,