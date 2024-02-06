İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında 40 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına ilişkin, "İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

İstanbul Adliyesi'ne gelen Yerlikaya, polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan silahlı saldırıyla ilgili, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teröristlerin, D Blok önündeki görevli polis memurları tarafından GBT yapılmak üzere durdurulduğunu, ancak kadın teröristin önce biber gazı sıktığını, ardından da silahla ateş etmeye başladığını aktaran Yerlikaya, burada bir polisin yaralandığını söyledi.

Teröristlerin, Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koştuğunu ifade eden Yerlikaya, "Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralı polislere ve vatandaşlara acil şifa dileğinde bulundu.

Bugünün, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda mübarek Miraç Gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. ve her zaman söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak sol terör örgütlerine 335 operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 269 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı."

Gözaltına alınan bu teröristlerden 30'unun tutuklandığını, 137'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıklayan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, teröristin attığı çantada bomba düzeneği olup olmadığını sorması üzerine Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızdan bize böyle intikal eden bir durum söz konusu değil." dedi.