İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Birleşik Krallık ile İş Birliği Görüşmesi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke bakanlıkları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Shabana Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.