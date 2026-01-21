Bakan Yerlikaya, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret, bıçaklanma olayının gerçekleştiği yerin yakınında yapıldı.
Yerlikaya, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağlayan'ın, Güngören'de bulunan ailesini evinde ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü.
