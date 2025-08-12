İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunduklarını belirtti.

Paylaşımda yer alan videoda Yerlikaya'nın, esnaf ziyareti, vatandaşlara geçmiş olsun dilediği ve sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
